Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в Бермудский треугольник Хабаровского края

Недавно дальневосточный путешественник Максим Харченко завершил труднейший поход по побережью Приморского и Хабаровского краев. Летом этого года он на небольшой доске – сапборде прошел путем первооткрывателя дальневосточных земель адмирала Геннадия Невельского. Стартовав на мысе Олимпиады в Приморье, в одиночку преодолев около тысячи километров, Максим финишировал на мысе Погиби на Сахалине.

Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в бермудский треугольник Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

Трудное и опасное путешествие заняло 72 дня и завершилось в августе. Могло закончиться и раньше, три раза Максим хотел сдаться – уж очень негостеприимные там места, с отвратительной погодой, вынуждавшей подолгу ждать «окна» на берегу, и множеством медведей, не дающим заскучать. Тем не менее каким-то чудом он дошел до финиша и воткнул весло в сахалинский берег.

Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в бермудский треугольник Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

Сейчас Максим задумывает новый рейд, и не куда-нибудь, а на побережья Охотского и Шантарского морей. Старт в Николаевске-на-Амуре, финиш в Чумикане. Протяженность маршрута также около тысячи километров. Шанс пройти – один на миллион.

Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в бермудский треугольник Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

- Я опять пойду по маршруту адмирала Невельского, который он проделал на транспорте «Байкал» в 1849 году. Именно тогда он открыл Залив Счастья, залив Святого Николая, залив Великого Князя Константина и ушел в Аян, ну, а я уйду в Чумикан. Места опасные, самые сильные течения именно в Охотском море. Яхты пропадают бесследно, это наш Бермудский треугольник. Хочется испытать себя, - рассказывает Максим Харченко. – Снова буду под флагом Русского географического общества, поддерживает меня Хабаровский международный аэропорт имени адмирала Невельского. Там всерьез озабочены восстановлением памяти о великом первооткрывателе.

Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в бермудский треугольник Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

Впрочем, что дойти удастся, путешественник уверен – его на эту экспедицию благословил другой скиталец по диким краям, земляк, Федор Конюхов. Федор сам бывал на Шантарах и даже построил там церковь.

- Застать Федора в его штаб-квартире - это тоже шанс один на миллион, как и пройти к Чумикану по побережью. Вот такое совпадение. Дело в том, что я рос в Находке, а рядом находился поселок Беговой, где жили братья Конюховы – Федор и Павел. Федор уже тогда появлялся дома не часто. А Павел путешествовал на велосипеде, и мы с ним были хорошо знакомы – разговаривали, даже тренировались вместе. Можно сказать, он мой наставник. В этот раз я заехал к нему в гости, он сейчас живет в деревне Девице под Воронежем. Обсудили мое будущее путешествие. Он убеждал написать книгу и подписал мне свою, - вспоминает путешественник.

Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в бермудский треугольник Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

- Потом я отправился в Москву и не мог не пойти к штаб-квартире Федора Конюхова. И тут он выходит на крыльцо, собрался куда-то ехать, а тут я с картой Невельского. Он сразу завел меня в часовню, внимательно посмотрел карту, которая у меня была с собой, оценил маршрут и сказал, что в свое время тоже ходил по следам адмирала на яхте. Потом благословил на экспедицию. Вообще, все было очень неожиданно. У меня как будто крылья выросли. Я планировал посетить это место, но попасть вовнутрь, а тем более встретить Федора и получить от него благословение, даже и не рассчитывал. Кстати, он же посоветовал обязательно посетить могилу великого исследователя в Санкт-Петербурге. Я на следующей неделе еду в Петербург, на Новодевичьем кладбище есть захоронение адмирала Невельского и его супруги Екатерины – зайду, поклонюсь им, - делится впечатлениями Максим Харченко.

Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в бермудский треугольник Хабаровского краяФото: Предоставлено героем публикации

Новая экспедиция сапбордиста стартует уже этой весной, как только лед на Амуре сойдет, он сразу же отправится в путь.