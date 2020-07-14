Выращиваем перец и баклажаны в Хабаровском крае: руководство для новичков

Не случайно мы объединили эти два вкусных овоща в одной статье - сроки и способы выращивания практически одни и те же. Оба растения - теплолюбивые, любят обилие солнечного света и высокие температуры воздуха, обилие влаги у корней, оба сильно зависят от плодородной почвы.

НАЧИНАЕМ С РАССАДЫ

Начинают выращивать что перцы, что баклажаны, с рассады. Землю для рассады запасают еще с осени - она требуется качественная, с торфом, перегноем и минеральными удобрениями - без этих ухищрений урожая вам не видать. Заготовленная земля хранится до весны, а весной, в конце марта, грунт заносят в теплое место, рыхлят, поливают и приступают к высеиванию. Для этого землю пересыпают в рассадные ящики и делают бороздки, в которые укладываются семена.

- Я всегда выкладываю по два семечка вместе, предварительно не проращиваю, - рассказывает Екатерина Голованова, жительница Хабаровского края, всю жизнь посвятившая работе на земле. - Расстояние между семенами должно быть два-три сантиметра.

Потом семена прикрываются землей, поливаются и закрываются полиэтиленом. Дальше важно определить ящики в самое теплое и солнечное место в квартире - на подоконник или утепленный балкон.

ПРОВОДИМ ПИКИРОВКУ

Первые всходы появляются через 8-12 дней, в середине апреля. И как только рассада достаточно подрастет - нужно пересадить каждый росток в отдельную емкость.

- Перцы пикировку переносят еще более или менее, а вот баклажаны - нет, капризные, - отмечает Екатерина Тимофеевна. - Я пересаживаю в отдельные пластиковые стаканчики из под майонеза или сметаны росточки так же, как и сеяла - по два в емкость. Подойдут и любые другие стаканчики диаметром 9-10 сантиметров, а высотой 12-13 сантиметров.

Высаживать перцы и баклажаны мы начинаем тогда, когда уйдут холода и почва хорошо прогреетсяФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Дальше до самой посадки на огороде перцы и баклажаны растут в этих стаканчиках, их нужно часто поливать, земля не должна высыхать. В это же время можно подкрамливать росточки минеральными удобрениями. Высаживать их мы начинаем тогда, когда уйдут холода и почва хорошо прогреется, что в Хабаровском крае обычно наступает в конце мая - начале июне.

ВЫСАЖИВАЕМ И УХАЖИВАЕМ

Грядку необходимо подготовить - земля должна быть хорошо унавоженной и мягкой. В земле выкапываются лунки, в которые кладется перегной, горсть золы и немного минеральных удобрений, наливается около литра воды. В каждую лунку мы высаживаем по два растения, прямо в воду, затем закрываем землей.

Дальше мы наблюдаем за ростом наших перцев и баклажанов - и на протяжении всего роста поливаем, рыхлим землю вокруг кустов, окучиваем избавляемся от сорняков и огородных вредителей (о том, какие вредители могут оставить вас без урожая, и о способах борьбы с ними читайте в нашем предыдущем материале). Если растения выросли слишком высокими - используем колышки для подвязки.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ

Перец начинает плодоносить в середине июля, а баклажан в начале августа. Последние плоды вы сможете собирать вплоть до первых легких заморозков.

Последние плоды вы сможете собирать вплоть до первых легких заморозковФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- Перцы бывают тонкокожие, а бывают круглые и мясистые, самой различной окраски - желтые, зеленые, красные, - говорит Екатерина Тимофеевна. - Конечно, для салатов лучше подходят «толстокожие» сорта, но я больше люблю желтые тонкокожие перцы сорта «Венти», потому что их удобно фаршировать для готовки. А вот из баклажанов могу посоветовать сорт «Алмаз» - их проще всего выращивать, они быстро приживаются и много плодоносят.

Также, по словам огородницы, хороши белые баклажаны сортов «Белая ночь» и «Лебединый» - у них нежная мякоть без горечи. Впрочем, вы можете экспериментировать и выращивать самые разные сорта - селекция не стоит на месте, есть и круглые баклажаны, и красные, и бог знает еще какие. Самое главное - год от года смотреть на приживаемость и плодовитость тех или иных видов баклажанов и перцев, и выбирать лучшие сорта для вашей местности и типа почвы.