Жильцы аварийного дома в Биробиджане добиваются переселения

В Биробиджане - немало зданий с высокой степенью износа, в том числе многоквартирных жилых домов. Не все проблемные объекты попали в программу расселения аварийного жилфонда, не везде запланирован капремонт, что обостряет социальную обстановку в областном центре...

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ РУИНЫ

Признан аварийным и 16-квартирный дом № 33 по улице Транспортной. Двухэтажное здание построено более полувека назад и достигло критического состояния. Ветхое строение планировали снести в 2029 году, но такой срок не устраивал "заложников ситуации", в том числе инвалидов и пенсионеров. Встревоженные происходящим, жильцы стали бороться за безопасное существование.

- Раньше здесь стояло одноэтажное кирпичное здание, в котором находилась прачечная. В 1960 году пристроили второй этаж - так появился жилой дом с печным отоплением. С тех пор капитальный ремонт тут не делали. Несколько лет назад дом стал "сыпаться" на глазах - фундамент трескается, крыша сгнила в одном из подъездов отвалилась часть балки. Здесь страшно стало жить. Соседка с двумя детьми переехала к бабушке, а мы были вынуждены были снять квартиру, - рассказала корреспонденту "КП" - Хабаровск" мать троих детей Олеся Надулич.

Ее рассказ дополнили другие жильцы. Печи, установленные в каждой квартире видавшего виды строения, сильно дымят. Чтобы спастись от холода в зимнее время, люди включают обогреватели и другие электроприборы, но ветхая проводка не выдерживают, из-за чего случаются пожары.

- Мы дежурим, по очереди, каждую ночь, чтобы дом не загорелся. Пожарные сказали: "Мы вам сочувствуем,вы живете тут как в мангале". Дом сильно трясет, когда по железной дороге (вон она - в десятке метров) проходят грузовые поезда. У меня рухнула часть потолка, кусок штукатурки на кровать упал. А когда идут дожди, все течет с крыши, на стенах образовался грибок, что опасно для здоровья, - пожаловался местный житель Валерий.

Двухэтажное здание построено более полувека назад и достигло критического состоянияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

Жильцы дома № 33 по улице Транспортной обращались в мэрию Биробиджана, в правительство ЕАО, но чиновники разводили руками - денег нет, но вы держитесь. Борьба жильцов продолжилась (к решению актуальной проблемы подключилась прокуратура), и срок сноса ветхого сооружения сдвинули с 2029 года на декабрь 2021 года (вышло соответствующее постановление мэра Биробиджана). Но жильцы этому не верят...

- На всероссийском сайте реформы ЖКХ, когда вбиваешь адрес нашего дома, раз за разом появляется сообщение, что снос нашего дома запланирован на 2029 год. Получается, нас обманули? Мы обратились в приемную президента РФ в Биробиджане, чтобы рассказать о своей проблеме в рамках видеоконференции с Владимиром Путиным, но нам ответили сотрудники приемной, что такого они сделать не могут, - пожаловались жильцы. - Куда еще обращаться - не знаем. А если завтра наш дом рухнет, и мы окажемся под обломками? Неужели только после этого начнут реально помогать?

Как сообщила корреспонденту "КП"-Хабаровск" советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, жильцам аварийного дома, если они хотят расселиться досрочно, следует обращаться в суд.

- У них есть такое право - подать иск с требованием, чтобы их переселили в кратчайшие сроки. Иск должен быть от каждого квартиросъемщика. Решение суда (переселить такого-то гражданина в срочном порядке из аварийного жилья) мэрией будет выполнено, - пояснила Дарья Ващенко.

По словам Олеси Надулич, один из жителей проблемного дома на улице Транспортной так и поступил - обратился в суд. Но это не принесло результата.

- С мэрией по поводу переселения судился наш сосед, из квартиры № 6. У него - договор социального найма, квартира - в муниципальной собственности. Перед этим в мэрии Биробиджана его заверили, что на судебное заседание представители городской администрации приходить не будут. Но они пришли - вчетвером. И сосед суд проиграл, - рассказала Олеся Надулич.

Если ситуация в ближайшее время не изменится к лучшему (зима - не за горами) жильцы дома № 33 по улице Транспортной намерены записать коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и разместить его в интернете. Может, таким способом "заложникам ситуации" удастся переселиться из ветхого сооружения...

Напомним, тема расселения ветхого жилья остается на пике общественной значимости уже не первый год. Иногда не обходится и без трагедий. Так в апреле 2020 года в Хабаровске рухнули перекрытия в двухэтажном бараке на улице Зои Космодемьянской,22.А совсем недавно, в начале июля его судьбу повторил барак на Казачьей горе. В обоих случаях чудом обошлось без жертв.