Власти Хабаровска дважды предлагали жителям рухнувшего дома переселиться в маневренный фонд

Двухэтажный кирпичный дом с номером 22 на улице Зои Космодемьянской в 10 часов утра пятницы, 10 апреля, громыхнул рухнувшими межэтажными перекрытиями и внутренними перегородками, обдав стоящих снаружи жильцов облаком пыли. Люди покинули опасное жилище еще накануне. Ветхое строение будто живое и разумное существо, заботливо выставило обитателей за порог за двенадцать часов до грозившего массовыми смертями обрушения. В старом доме вечером 9 апреля случился сравнительно небольшой предупредительный обвал. Он произвел сильное впечатление на жильцов, не первый год готовых к эвакуации из- под грозившего рухнуть на головы потолка.

Жильцы почти в полном составе пришли к своему дому в надежде забрать вещи и документыФото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Еще три-четыре дня назад штукатурка стала часто падать, кусками. А вчера вечером я дома был, сильно грохнуло. Вышел в коридор, он весь в пыли и там целые куски кирпичей лежали. И трещина в стене, которая была сантиметров пять, сразу стала сантиметров десять шириной. Ну, мы только документы в руки и наружу, не знали, сколько он еще простоит, думали, вот прям сейчас уже рушится. Стена вечером у бабушки сильно накренилась и пол совсем кривой стал, плинтусы от стен далеко уже были, - поделился с корреспондентом «КП»- Хабаровск» Сергей Кортышкин, живший в наиболее опасной части строения.

ВРЕМЕННОЕ ПОСТОЯНСТВО

Переночевав у друзей и родственников, посетив с утра районную администрацию, почти все жильцы 10 августа собрались во дворе у родных стен. И утреннее финальное обрушение лишь на полчаса прервало их обсуждение вопроса: как реагировать на предложение чиновников о переезде в другое убогое место. То жилье, которое не первый год навязывали городские власти для переезда из опасного дома на ул. Зои Космодемьянской, никто из собравшихся во дворе не счел приемлемым. Даже несмотря на заверения, что переехать предлагают во временное пристанище, «на пару годиков, не больше».

В числе жителей есть семьи с грудными детьми и беременная женщинаФото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Я ездил туда, смотреть комнату в общежитии. Еще в прошлом году. Нам давно предлагают, но это ведь издевательство, то что нам предлагают! Это самый натуральный клоповник на 68 школе, в котором живут совсем опустившиеся люди, бичи! Там в общий туалет на этаже только с противогазом можно войти, и то в обморок бахнешься. Стены там может и ровные, не падают, зато соседи все кривые с утра до ночи, - поделился впечатлениями с корреспондентом «КП»-Хабаровск» житель обрушившегося дома Руслан Рудиев.

Корреспонденту «КП» удалось заглянуть с улицы через разбитое окно лишь в одну из комнат, расположенную вплотную к месту обрушения. Пола в ней не было, он провалился в подвал. Потолок удерживали три уцелевших стены, а четвертая повалилась на бок, открыв проход в соседнюю квартиру. Дальше пробираться было смертельно опасно. В течение семи часов внутрь входить не решались даже спасатели. От покосившихся стен ждали повторных обвалов. Их не произошло, но все равно люди не смогут тут больше находится и надеяться, что под угрозой их жизни и здоровью мэрия предложит иной вариант с жильем. Противостояние между администрацией и рискующими жизнью жильцами дошло до абсурда: обитателей трех квартир чиновники пытались через суд выселить из квартир, в которых риск обрушения был особенно высок. Но люди остались на прежнем месте.

Внутри - как после бомбежкиФото: Михаил СЕРГЕЕВ

КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ

Состояние дома на ул. Зои Космодемьянской, 22 стало резко ухудшаться в последние пять лет. Трещины становились все больше, куски штукатурки время от времени сваливались со стен. Из 34 жильцов нашлась пятерка активистов, которые стучались во все инстанции, требуя от администрации города принять меры.

- Дом стоит в воде, которая каждую зиму замерзает. Весной она оттаивает и никуда не уходит, там бассейн глубиной по колено. Раньше в цокольном этаже была котельная. Давным давно ее помещения бесхозны, стоят без окон и дверей. Две опорные колонны внутри уже не первый год как рухнули, мужики говорят, что до вчерашнего дня на полутора колоннах все внутренности дома держались. Как это, не знаю. Знаю, что в первый раз удалось добиться, чтобы к нам шамбо прислали воду из подвала откачивать, это в шестнадцатом году, когда у одинокой бабульки дверь заклинило входную. Никто из соседских мужиков её открыть не мог, перекосило двери от просадки дома, - объяснила «КП» жительница дома Галина Культита.

Аварийное строение давно собирались расселитьФото: Михаил СЕРГЕЕВ

БЕЗУПРЕЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АВАРИЙНОСТИ

Именно Галина Александровна вместе с другими активистами боролась за то, чтобы дому не дали рухнуть на головы людей. В то же время женщина требовала признания строения аварийным и через суды пыталась заставить мэрию расселить развалину не по временным комнатушкам маневренного фонда, а предоставить положенное по закону постоянное жильё. Дом однажды был признан аварийным компетентной комиссией, но городские чиновники попросту не принимали во внимание неудобное им решение. Для городской бюрократии в этом, как и большинстве других случаев с обветшавшими не по бумагам, а в реальности домами почему-то выгодно принимать решение о расселении дома под реконструкцию, а не в связи с тем, что он стал аварийным. Итог для развалюх в обоих случаях одинаков: их в любом варианте сравняют с землей, на этом вся реконструкция и закончится.

К моменту обрушения перекрытий жилого здания на улице Зои Космодемьянской на руках его жильцов имелось отдельное решение суда, обязывающее администрацию учитывать в своих решениях акт комиссии об аварийности дома, играющий на руку жильцам. (Имеется в распоряжении редакции - прим. ред.) Но тут ЧП предъявило бесспорное доказательство правоты простых людей. Галина Культита отстаивала в судах права своего взрослого сына и бывшего мужа. До торжества справедливости экс-супруг не дожил, он умер от болезни прошлой зимой. Дожившие до неоспоримого доказательства аварийности дома в замешательстве: что будет, если они согласятся съехать в тесные комнаты общежитий маневренного фонда? Юридически это не лишает людей возможности через суд потребовать у мэрии своего законного права на жилье в том же размере, как и при расселении аварийного дома. Но на практике далеко не все способны пройти через судебные мытарства. Часть малообеспеченных, юридически неграмотных хабаровчан так и останутся в общежитиях маневренного фонда просто потому, что махнут рукой на отстаивание своих законных прав. А временное жилье этого пресловутого фонда не подлежит ни приватизации, ни многим другим операциям, которые можно совершать с обычной недвижимостью. Чем это выгодно городской администрации? Тем, что для удовлетворения судебных решений в пользу активных, настойчивых граждан потребуется заметно меньше отдавать хабаровчанам жилплощади, чем в случае полного расселения жильцов из дома, признанного аварийным. У этой экономии есть и побочный эффект. Экономия жилплощади, которая есть в распоряжении мэрии, не дает в полной мере реализовать федеральную программу по расселению ветхого жилого фонда. Под эти цели выделяются деньги из Москвы, но получить их для расселения дома, который местным чиновникам невыгодно признавать аварийным, попросту невозможно.

ОФИЦИАЛЬНО

Пока жильцы, среди которых есть малолетние дети и беременная женщина решают как им быть, Следственное управление следственного комитета России по Хабаровскому краю проводит проверку.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится доследственная проверка, - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков. - В настоящее время следователями, следователями-криминалистами и экспертами (строительно-технического направления) экспертно-криминалистического отдела продолжается осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следственных органов.

На месте работают сотрудники СУСКФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Со своей стороны городские власти, кажется, осознают всю неоднозначность сложившейся ситуации.

- По информации моих коллег, это здание межведомственная комиссия дважды признавала аварийным. Однако, люди, якобы не хотели расселяться. Разберемся в этом вопросе. Так или иначе, дал ряд поручений, - прокомментировал ситуацию в своем инстаграме мэр города Сергей Кравчук. - Первоочередная задача – расселить людей и обеспечить их всем необходимым. Заодно проверил состояние помещений маневренного фонда, который может принять жителей разрушенного дома. Держим вопрос на контроле.

Так или иначе, вопросов больше, чем ответов. Напомним, что по информации пресс-службы городской администрации в этом году планируется расселить порядка 2 800 квадратных метров ветхого фонда, в том числе два из скандально известных бараков на проспекте 60-летия Октября.