Многострадальные бараки на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске начнут расселять в этом году

Проблема расселения ветхого жилья стоит в Хабаровском крае очень остро. «Ноги ее», как полагают некоторые, растут еще из администрации бывшего губернатора Вячеслава Шпорта. Именно при нем, вроде бы, эпоха «потемкинских деревень» развернулась во всю ширь. Но, политика – политикой, а аварийное жилье, особенно в центре города, инвестиционной привлекательности краевой столице не добавляет. И это, если не говорить о тех, кому приходится в этих домах жить.

В новом году проблема в полном объеме, конечно, не решится. Расселить единовременно 230 домов, а именно столько сейчас имеют статус аварийных – задача для дефицитного бюджета неподъемная, по предварительным расчетам это около 18 миллиардов рублей. Но, определенные сдвиги в этом отношении есть. Итак, в рамках реализации адресной краевой программы по расселению ветхого и аварийного жилья новые квартиры в этом году получат 189 жителей краевой столицы.

- Планируется расселить порядка двух тысяч 800 квадратных метров ветхого фонда, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. – Это здания, признанные аварийными до января 2017 года. Два - номер 66 и номер 83 по проспекту 60-летия Октября, и по одному на улицах Истомина, Дежнева, Карельской, Краснодарской, Серова и Молодежной. Для покупки квартир, федеральным, краевым и городским бюджетом выделено в общей сложности более 190 миллионов рублей.

На эти средства городским муниципалитетом будут на вторичном рынке жилья закуплены квартиры, в которые и переедут счастливчики. При этом, список подлежащих сносу строений не окончательный. В конце января план будет скорректирован и, возможно, расширен. Так, в качестве вариантов рассматривается дом на улице Нагорной, признанный аварийным еще пять лет назад и дом на улице Авроры, с таким же сроком «послежизни».

Напомним, в 2019 году после долгих переговоров были расселены два барака в районе городских прудов. На месте необорудованных удобствами сооружений инвестор планирует возведение современного комплекса. Также, новую прописку получили жильцы деревянных домов в районе ГУПРовского городка, где также будет возведен новый жилой комплекс.

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