Последний участник жестокого расстрела инкассаторов в 2006 году в Хабаровске получил 8 лет колонии

КРОВАВЫЙ ИЮЛЬ

2006 год, Хабаровск, 14 июля. Несмотря на позднее утро, духота и расслабляющая влажность на улице, впрочем, как и обычно в это время года. Инкассаторы прибыли в один из филиалов коммерческого банка в раскаленном от солнца «броневике», разморенные жарой, и даже не обратили внимание на стоящий поодаль автомобиль с четырьмя крепкими мужчинами, внимательно наблюдающими за происходящим.

Все шло как обычно - двое инкассаторов вошли внутрь помещения и стали принимать наличность, упаковав деньги, собрались уже на выход, когда в банк ворвались люди в масках, вооруженные пистолетами Стечкина, и открыли беглый огонь по всем, кто там находился.

Схватив мешки с деньгами, грабители выскочили на улицу и прыгнули в ждавший их у крыльца заведенный автомобиль. Водитель вжал в пол педаль газа, и машина скрылась в неизвестном направлении.

- Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 миллионов рублей, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Нечего говорить о том, что вся милиция, специальные службы были тут же подняты «в ружье». Перед ними стояла задача - как можно быстрее найти бандитов. Личности нападавших были установлены достаточно оперативно.

Уже в ноябре этого же года следователи вышли на предполагаемого главаря банды. Однако при попытке взять злодея, тот, заподозрив неладное, выхватил оружие и стал прицельно стрелять по группе захвата. Все это происходило в черте города, рядом были жилые дома, и спецназу ничего не оставалось, как ликвидировать преступника.

Я НЕ Я, ВИНА НЕ МОЯ

Водителя, увозившего банду с места преступления, обнаружили в Ростове-на-Дону годом спустя. Свои два миллиона добычи он решил потратить на открытие фирмы по торговле автомобилями, но не успел. Суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.

А вот с третьим участником ограбления получилось интересно. Его нашли только два года спустя. Причем в колонии и под чужой фамилией. Как оказалось, после расстрела инкассаторов 30-летний мужчина сбежал в Новосибирск, где при попытке угнать автомобиль у местной жительницы его взяли с поличным.

Вот только документов у него при себе не было, и при задержании он назвал не свою фамилию, а своего дружка из Хабаровска. Суд прошел быстро, обвиняемый свою вину признал и сел на четыре года и два месяца в местную колонию общего режима под чужими данными.

Казалось бы, схема сработала отлично - пока милиция искала его по всей стране, он спокойно отсиживался в тихом безопасном месте с трехразовым питанием и строгим распорядком. Преступник полагал, что уж здесь-то его точно не обнаружат. Но подвела случайность и тот самый приятель, фамилию которого он назвал при задержании.

Он тоже попался на горячем, и при оформлении следователи, которые с ним работали, очень удивились - пробитый по базам данных преступник, сидевший прямо перед ними в Хабаровске, одновременно отбывал наказание в Новосибирской области!

Сверили отпечатки пальцев и выяснилось, что в Сибири сидит никакой не угонщик, а свирепый разбойник. Самозванца этапировали к месту совершения преступления и в 2010 году осудили на 15 лет колонии, только уже строгого режима.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОШЕЛ

С третьим пришлось повозиться подольше. Уголовное дело в отношении 37-летнего уроженца поселка Эльбан было выделено в отельное производство, его самого объявили в международный розыск. Как оказалось, он сразу рванул за границу - на Украину. Однако правосудие нашло его и там.

- В 2018 году правоохранительными органами было установлено его местонахождение, - отметил Илья Гудков. - В 2019 году он был этапирован в Хабаровск, и после проведения необходимых следственных действий уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело рассматривали недолго - следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы признать его виновным по уголовной статье «Разбой, совершенный организованной группой». Даже несмотря на то, что свою вину он признал частично, последнего участника кровавого расстрела приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.