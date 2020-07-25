2020-07-25T16:33:14+03:00
Общество

Вечерняя «прогулка» в Хабаровске 25 июля собрала меньше народа, чем обычно

На вечерний митинг пришло около полутора тысяч жителей города [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Вечерняя «прогулка» в Хабаровске 25 июля собрала меньше народа, чем обычноВечерняя «прогулка» в Хабаровске 25 июля собрала меньше народа, чем обычноФото: Александра ШОПЕНКО
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После бурного дня, после четырехчасовой прогулки под палящим солнцем, все ждали от хабаровчан вечернего подвига. Все – это смотрящие многочисленные трансляции. За две недели беспрерывных митингов как-то все привыкли к тому, что вечерние хождения по центральным улицам, особенно в субботу, собирают как минимум не меньше желающих помитинговать чем дневные. Но не в этот раз.

Находились? В эту субботу вечерняя «прогулка» в Хабаровске собрала меньше народа, чем обычно

Находились? В эту субботу вечерняя «прогулка» в Хабаровске собрала меньше народа, чем обычно

Нет, начиналось все бодро, в восемь часов вечера на центральную площадь города стал стекаться народ, когда собралось около полутора тысяч протестующие вышли на проезжую часть и скандируя лозунги двинулись в сторону Комсомольской площади. Сделав свой многокилометровый круг по местным горкам, они вновь вернулись к Белому дому, вот только пришли туда уже человек пятьсот.

Встав у крыльца правительства Хабаровского края митингующие выкрикивали свои лозунги, требуя и обвиняя. Люди продолжали уходить и через какое-то время на площади осталось не больше двухсот пятидесяти человек. Тогда слово взяла дама средних лет, впрочем, сначала он взяла мегафон.

Находились? В эту субботу вечерняя «прогулка» в Хабаровске собрала меньше народа, чем обычно

Находились? В эту субботу вечерняя «прогулка» в Хабаровске собрала меньше народа, чем обычно

- Мне кажется мы так ничего не добьемся, - обескуражила собравшихся женщина. – А давайте создадим инициативную группу, для которой будут открыты все двери, которую будут принимать в кабинетах. Какой толк стоять здесь на улице, когда к нам никто не выходит? Что мы так сможем решить?

Толпа недовольно загудела, но также послышались и аплодисменты. Видимо идея все-таки пришлась кому-то по душе. Даже полиция, вынуждено выслушивающая ежедневное «спасибо», оживилась. Погудев еще немного люди дождались дести часов, когда в Хабаровске принято заканчивать всю, даже несанкционированную активность, протестующие прокричали «Мы еще вернемся», «Мы придем к вам» и разошлись по домам.

Находились? В эту субботу вечерняя «прогулка» в Хабаровске собрала меньше народа, чем обычно

Находились? В эту субботу вечерняя «прогулка» в Хабаровске собрала меньше народа, чем обычно

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ИСТОЧНИК KP.RU

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