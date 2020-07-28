Заведения общепита и детские пришкольные лагеря в Хабаровском крае могут открыться уже в начале августа

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Отрыть кафе, столовые и рестораны, и не в усеченном виде, а полностью, хабаровские предприниматели просят уже давно. По их словам, бизнес, связанный с питанием людей, сейчас терпит колоссальные убытки.

На то есть несколько причин. Не все рестораны имеют открытые веранды, на которых разрешено кормить посетителей, далеко не все могут организовать доставку, а многие заведения, готовые к открытию еще накануне пандемии, до сих пор не могут принять посетителей, выплачивая аренду без прибыли.

Даже те, у кого есть и веранды, и доставка, теряют в деньгах - объемы дистанционной торговли несопоставимы с работой в обычном режиме. Если общепит не открыть в ближайшее время, Хабаровск может попросту его лишиться.

Рестораторы неоднократно обращались в правительство Хабаровского края с просьбой разрешить работу в помещении, но из-за положительной динамики заражений коронавирусом в регионе их просьбы не удовлетворяли. Предприниматели были готовы на все - проверки, штрафы, закрытие в случае малейших нарушений - только откройте. Однако Роспотребнадзор был против.

- Рестораторы обратились ко мне, я их собрал, и мы вместе с Роспотребнадзором выработали порядок, его скоро утвердим постановлением правительства Хабаровского края с тем, чтобы рестораторы несли ответственность за здоровье хабаровчан, мы со своей стороны будем это дело контролировать, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Местные органы власти будут получать уведомления, проверять и открывать. Ориентировочно 9 августа мы планируем открыть все предприятия общепита, готовые к тому, чтобы работать в новых условиях.

Разумеется, будет множество ограничений, но по крайней мере катастрофы в отрасли удастся избежать.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ

Что касается детского отдыха, то с ним положение не менее сложное, чем с общественным питанием. Детские пришкольные и загородные лагеря, которые должны были открыться в регионе еще в начале лета, сейчас не работают. Родители целый день заняты, дети предоставлены сами себе, и это сразу же сказалось на статистике происшествий.

Заведения общепита и детские пришкольные лагеря в Хабаровском крае могут открыться уже в начале августаФото: Борис КОКУРИН

Так, по данным спасателей, с начала лета в крае утонули 11 детей - статистика ужасающая. И все равно, даже несмотря на регулярные рейды, подростки продолжают тянуться к воде и гибнуть в водоемах. Это уже не говоря о других происшествиях, связанных с недосмотром за детьми.

По словам врио губернатора региона, сейчас полным ходом идет подготовка к открытию детских лагерей. Дегтяреву удалось достигнуть соглашения с Роспотребнадзором, и принципиальное согласие от главного санитарного врача России получено.

- У нас полная боевая готовность по детским лагерям, - отметил Михаил Дегтярев. - Аргументация очень простая - хоть ситуация с коронавирусом у нас не очень хорошая, а прямо скажем, даже плохая, но дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем если бы они находились в организованных группах под присмотром эпидемиологов, воспитателей и педагогов.

Планируется отрыть лагеря на две смены - чтобы потом дети сразу же пошли в школу. Сроки уточняются.