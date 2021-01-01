В июне 2020 года пропал мужчина 35 лет, Сергей Александрович Шигарев. Последний раз мужчину видели в Хабаровске, в микрорайоне Южный, в районе остановки Первое кольцо. Особых примет Сергея не указано, отсутствует и информация о том, во что был одет мужчина.Найти Сергея не удается. Активные поиски ведет поисково-спасательный отряд «Лига Спас». Информация о пропаже человека размещена в социальный сетях отряда.В поисково-спасательном отряде «Лига Спас» рассказали, что поиски до сих пор не привели к результату. Никакой дополнительной или новой информации о Сергее не поступало, а спасатели ведут усиленные информационные поиски.«Лига Спас» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Сергея Александровича Шигарева сообщить в отряд по телефонам: +79141901217, +79098082121, или в службу 112.