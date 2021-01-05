«КП» продолжает рассказывать об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, что бывшему губернатору вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 5 января 2021 года известно, что бывший чиновник отметил Новый год и поговорил с семьей по телефону.В новом году Сергея Фургала навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Они рассказали, что бывший губернатор был в приподнятом настроении - ему разрешили поговорить по телефону с родными. «Это лучший подарок на Новый год», - сказал арестант.Сергею Фургалу передали посылки с разрешенными продуктами. У экс-чиновника было все, чтобы накрыть стол, тем более новогоднее настроение, по словам членов ОНК, у него было. Также бывшему губернатору Хабаровского края стали приходить переводы не только в 27 рублей, но и в 20 и 21 рубль. Он расценил это как новогодние подарки.Бывшего губернатора задержали в июле 2020 года. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.