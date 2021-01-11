Суд отпустил из под стражи мужчину, который устроил смертельную аварию в селе Найфельд. Напомним, что 3 ноября водитель сел за руль пьяным. Около 20:20 часов мужчина сбил 16-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.Пьяный водитель сбежал и попытался спрятать авто. Скрывался мужчина недолго - на месте аварии он оставил регистрационный номер машины. Еще пьяного водителя задержали, спустя три дня его отправили в СИЗО.Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения». В момент ДТП в авто сидели пассажиры, которые выступили свидетелями.Однако 28 декабря Биробиджанский районный суд изменил мужчине меру пресечения и отправил под домашний арест. Прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов с решением не согласился.- По мнению прокурора области, решение суда об освобождении из заключения под стражей лица, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней девочке с грубым игнорированием правил дорожного движения, не отвечает принципам справедливости, не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступного деяния, - добавили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.Прокуратура подала апелляцию, которая будет рассмотрена областным судом.