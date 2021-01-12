Планомерное расселение аварийного жилья в Хабаровском крае продолжается. Согласно программе, общая площадь жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в крае составляет более 54 тысяч квадратных метров. На эти цели планируется потратить свыше 4 миллиардов рублей. Очередной этап программы рассчитан до 2025 года, однако краевое правительство намерено выполнить ее с опережением – до 2023 года.Одними из наиболее проблемных объектов в краевом центре стали бараки по проспекту 60-летия Октября. Жители нескольких десятков домов вот уже несколько лет ждут расселения из аварийного жилого фонда. В прошлом году от безысходности они даже повесили баннер на стене одного из домов, в котором призывали американского президента посодействовать с переселением.Однако пока в программу расселения попали всего 4 дома – их обещают расселить уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.Остальным жителям домов по проспекту придется ждать еще несколько лет. Обнадеживает лишь то, что их жилье все-таки признали аварийным, и оно войдет во второй этап краевой программы расселения. К слову, общая площадь жилья, признанного ветхим и аварийным после 1 января 2017 года, составляет уже 150 тысяч квадратных метров. Деньги на расселение тоже предусмотрены огромные – свыше 17 миллиардов рублей. Основную финансовую поддержку окажет федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ.Те, кто попал в текущую программу расселения, получат жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке. Муниципалитеты приобретут на «вторичке» лишь 11 тысяч квадратных метров, а остальную жилплощадь планируется построить. Всего по краю будет расселен 241 многоквартирный дом в 13 муниципальных округах. В Хабаровске для нужд переселенцев из аварийного жилья построят новый МКД на ул. Аэродромной, специалисты уже приступили к разработке проектно-сметной документации.