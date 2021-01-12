В Бикине приступили к долгожданной реконструкции системы водообеспечения. Некачественная питьевая вода, ставшая причиной многочисленных жалоб жителей города, останется в прошлом.В краевом министерстве ЖКХ подчеркивают, что бикинская система водоснабжения - объект очень проблемный и тяжелый - оставленные после военных сети сильно износились, а на их замену требуется свыше 800 миллионов рублей.- Во второй половине этого года в Бикине приступим к строительству нового водозабора и перекладке всех сетей. Будет заменена вся система водоснабжения в городе. По данным Роспотребнадзора, сейчас в Бикине серьезная проблема с качеством воды, - отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.Финансирование проекта идет по федеральной программе «Чистая вода». Краю на эти цели выделено свыше двух миллиардов рублей. Кроме Бикинского водозабора, в других населенных пунктах края также проведут модернизацию системы водоснабжения. К примеру, в ближайшее время будет сдан новый водозабор в поселке Многовершинный Николаевского района. Свыше двух тысяч жителей получат доступ к качественной питьевой воде. В районном центре Троицкое сейчас в некоторых многоквартирных домах вообще нет водопровода, потому принято решение о строительстве нового водозабора стоимостью 170 миллионов рублей. Проект находится в стадии разработки, к строительству приступят в конце 2021 года. В общей сложности по краю планируется обновить и построить 30 объектов водообеспечения.К 2024 году обеспеченность населения края качественной питьевой водой должна составлять не менее 90 процентов. Сейчас этот показатель равен 82 процентам.