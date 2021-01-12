Жителям Камчатки несказанно повезло - они стали очевидцами падения небесного тела. Болид вошел в атмосферу Земли и после 55 секунд движения разрушился. Видео взрыва метеорита над Камчаткой 11 января 2020 года облетело социальные сети.На самом деле, камчатского небесного гостя правильнее будет называть метеороидом, так как он не достиг земли. Метеориты, наоборот, падают, что может вызвать разного рода стихийные бедствия.Именно после того, как кадры падения метеороида на Камчатке стали активно распространяться по социальным сетям, ученые стали выяснять подробности. Исходя из полученных данных, диаметр болида был примерно десять метров. Энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.Видео взрыва метеороида над Камчаткой стало «звездой» социальных сетей. Пользователи активно обсуждают эпичные кадры и шутят: «Пришельцы прилетели, увидели цены на продукты и самоуничтожились».Впрочем, посмотрите сами. Кадры действительно завораживают.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:«Это туристы с Марса»: метеороид взорвался в небе над КамчаткойПадение небесного тела смогли зафиксировать очевидцы и поделиться кадрами в социальных сетях (подробнее)