Как сообщили в пресс-службе хабаровского футбольного клуба – в тренерском штабе армейцев пополнение. На работу в СКА пришел опытный специалист 46-летний (день рождения он справил на днях) Дмитрий Юрьевич Воецкий,- Дмитрий Воецкий родился 13 января 1975 года в городе Сызрань (ныне Самарской, а тогда Куйбышевской области СССР), где и прошла большая часть его футбольной карьеры, - рассказали в ФК «СКА-Хабаровск». - В качестве футболиста выступал за команды из Сызрани в течение 6 сезонов. В 28 лет завершил карьеру игрока и сосредоточился на тренерской деятельности. Прошёл путь от наставника в ДЮСШ до главного тренера ФК «Сызрань-2003», который в итоге возглавлял более 10 лет. Под руководством Дмитрия Юрьевича клуб из Самарской области трижды становился бронзовым призёром ПФЛ. В сезоне 2014-2015 дошёл до 1/8 финала Кубка России, одолев на предыдущей стадии ФК «Ростов».Сезон 2019-2020 специалист начинал в качестве главного тренера ФК «Чайка» из Песчанокопского, в октябре 2019 года стал помощником у занявшего этот пост Магомеда Адиева. Перед началом нынешнего сезона возглавил саратовский «Сокол», который покинул в ноябре 2020 года.По словам пресс-атташе хабаровского СКА специалист уже присоединился к команде которая сейчас находится на сборах в турецкой Анталье. Футболистам «СКА-Хабаровска» после новогодних каникул необходимо максимально набрать форму перед кубковым матчем с одноклубниками – московским ЦСКА.Игра 1/8 финала состоится уже в двадцатых числах февраля в Москве и Сергей Юран, который известен как очень хороший «кубковый» тренер надеется провести хабаровских «армейцев» дальше – в четверть финал Кубка России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- «СКА-Хабаровск» вышел из отпуска и начал готовиться к продолжению сезона. Сборы футболистов из Хабаровска пройдут в Турции (подробнее)- Хотели в Сочи, а поедут в Турцию: в «СКА-Хабаровске» рассказали, как проведут зимние сборы. Подготовка к весенней части первенства пройдет в два этапа (подробнее)- Максименко и Эльмурзаев уходят из «СКА-Хабаровска», а Грачев остается еще на сезон. Во время футбольной паузы в команде начали корректировать состав (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)