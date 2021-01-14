Стали известны шокирующие подробности пожара в многоэтажке по улице Белорусской в Хабаровске. Напомним, 14 января в три часа ночи ЧП унесло жизни пятерых хабаровчан, среди которых были двое детей. Очевидец, оказавшийся на месте происшествия сразу после случившегося, поделился увиденным.- У входной двери лежали два тела, видимо, жильцы квартиры пытались спастись, но не дошли - упали и задохнулись буквально в нескольких шагах от двери в коридоре. Соседи говорят, что это была обычная нормальная семья, благополучная. После пожара приехали еще двое детей, возраст около 20 лет. В ту ночь они не ночевали в квартире, поэтому для них это был шок. С ними все утро работали психологи МЧС, - рассказал собеседник.Предварительной причиной случившегося уже назвали грубое нарушение техники безопасности - якобы один из жильцов уснул с непотушенной сигаретой. Однако выдвигается и альтернативная версия возгорания - возле подъезда стоял автомобиль погибших, в котором находился обогреватель, подключенный к розетке в квартире. Жильцы дома видели, что из окна к транспортному средству был протянут силовой шнур. В реальной причине возгорания сейчас разбираются следователи, они должны установить все обстоятельства произошедшего.