Груженная фура утонула на новой ледовой переправе через Амур, связывающей Николаевск и село Подгорное. Дорога к «большой земле» была открыта буквально на днях, а сегодня пользование ей прекращено до выяснения всех обстоятельств произошедшего.К счастью, когда автомобиль погружался под лед водитель успел выпрыгнуть, правда его автомобиль и груз, который тот перевозил это не спасло. Машина по самую кабину оказалась в воде. Специалисты предполагают, что причиной утопления стало нарушение весового режима. Переправа была рассчитана на 16 тонн, а в утонувшей фуре веса было гораздо больше.Несмотря на ранний час – фура затонула в половине десятого утра, нашлись множество свидетелей, видевших и даже снимавших на смартфоны неудачу коллеги. Достаточно быстро видео оказалось в социальных сетях.- Этот мужик весом в 35 тонн с грузом, решил на свой «Авось проскачу» переехать и вот результат, пишет пользователь olgakhizhniak. - Теперь предприниматели с утра решают, как этот авось спасать. Жадность и спешка вот до чего доводит. Хорошо сам не нырнул вместе с ней.Другие недоумевают, как многотонная фура вышла на лед без весового контроля и спрашивают почему там такого не было.- По сути должен быть весовой контроль перед выездом на переправу чтоб такого не происходило, - рассуждает пользователь olga_gazina_mikhailovna. - В любом случае жалко водителя. Если вес в фуре соответствовал разрешенному весу для проезда по переправе надо взыскать ущерб с должностных лиц, ответственных за переправу.Третьи просто жалеют водителя лишившегося не только заработка, но и своей «кормилицы».- Бедный мужик, вот это попадос! – сочувствует водителю sever_27rus.