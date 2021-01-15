В тренерском штабе «СКА-Нефтяника», конечно, ожидали, что выездная серия армейцев будет нелегкой, в том числе и из-за погодных условий (на Западе России обещают сильные морозы, а играть придется на открытом льду), но что матчу помешает снег - наверняка не предполагали.А снег был. Точнее, не снег, а настоящий снегопад. Такой, что чистить лед никакого смысла не было, сразу за спецмашиной появился слой снега, ничем не уступающий только что убранному. Тут хоккеистам действительно больше бы пригодились лыжи, а не коньки. Кататься по такому полю - сущее мучение, отсюда и невысокие скорости, и непонятные траектории мяча.Атаки и у той, и у другой команды иногда завершались тем, что мяч просто падал в подставленные ловушки вратарей. Тем не менее счет в матче первыми открыли хабаровчане. Угловой подавал Туомас Мяяття, бил по воротам Юрий Шардаков.Отыграть год хозяева снежной целины смогли только во втором тайме, когда интенсивность снегопада несколько снизилась. На 60 минуте после атаки на ворота Виктора Каменева счет стал 1:1. В свою очередь игроки СКА вспомнили об обороне, и больше забить казанцам не удалось.А вот гости сумели реализовать еще два опасных момента. На 65 минуте забивает Артем Бондаренко, на 83 минуте снова он. 1:3 - окончательный счет матча в пользу армейцев из Хабаровска.- Что касается игры, то, разумеется, погода внесла свои коррективы, - отметил после матча Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - В такой снегопад на первый план выходят бойцовские качества. Об этом я просил ребят: чтобы они терпели, терпели и еще раз терпели. Потому что в такой игре говорить о техническом преимуществе одной команды над другой нет смысла. Мы попросили ребят в очередной раз упростить тактику. Использовали те моменты, которые у нас были.«СКА-Нефтяник» продолжает свое западное турне, набирая очки. Следующим соперником армейцев станет «Мурман». Матч с северянами состоится 17 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)- Подтвердили класс: хабаровский «СКА-Нефтяник» победил ульяновскую «Волгу» в первом выездном матче года со счетом 7:2. Судьба поединка решилась во втором тайме, когда армейцы забили пять безответных мячей (подробнее)- Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на январь 2021 года. Большую часть месяца армейцы проведут на выезде, играя на открытом льду (подробнее)В ТЕМУ:- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)