Новый год – повод подвести итоги, так Ассоциация журналистов Финляндии после долгих раздумий назвала лучших спортсменов страны по итогам 2020 года.- Среди представителей хоккея с мячом пальма первенства была отдана полузащитнику национальной сборной, экс-игроку шведского «Эдсбюна», а ныне игроку «СКА-Нефтяника» Туомасу Мяаття, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе хабаровского клуба.Снайпер, отличный организатор, и просто очень техничный игрок – так финского легионера защищающего сейчас цвета «СКА-Нефтяника» характеризуют на родине. От себя добавим, что в суперлиге Российского хоккея с мячом Туомас не случайно получил прозвище: «Летучий финн», его скорость не раз ставила в неудобное положение всю защиту соперников и приносила очки «армейцам».И все же по отзывам соратников по «красно-черной» дружине главной особенностью Мяаття является его феноменальная работоспособность. Уже на следующий же день после прибытия в Хабаровск, в то время как основная команда находилась на сборах в Железноводске, Туомас отправился в тренажерный зал – самостоятельно подводить физические кондиции к предстоящему сезону. Именно умение работать над собой помогло ему восстановиться после коронавирусного нокаута настигшего хабаровскую команду на старте сезона.- Мне всегда приятно, когда я вижу лед, - отметил тогда Туомас Мяаття, после визита в арену «Ерофей». - Я жду, когда смогу прокатиться. Буду надеяться, что на игры смогут прийти все болельщики и поддержат нас. Я постараюсь сделать все возможное и забивать голы, чтобы помочь команде.Туомас несмотря на достаточно молодой возраст уже обладатель целой россыпи престижных титулов: в составе «Эдсбюна» он трижды становился чемпионом королевства, в 2019 году завоевал Кубок Швеции. Так же его признавали одним из лучших снайперов Элитсерии, а по итогам прошлого сезона лучшим игроком Швеции и на родине. В это Рождество легионер добавил в свою копилку еще и Суперкубок России, завоеванный командой в Хабаровске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Подтвердили класс: хабаровский «СКА-Нефтяник» победил ульяновскую «Волгу» в первом выездном матче года со счетом 7:2. Судьба поединка решилась во втором тайме, когда армейцы забили пять безответных мячей (подробнее)- Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на январь 2021 года. Большую часть месяца армейцы проведут на выезде, играя на открытом льду (подробнее)- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)