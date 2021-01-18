Коттеджный поселок недалеко от микрорайона Горького в Хабаровске оказался в центре экологического скандала. В речку Гнилая падь, которая протекает недалеко от частных домовладений, неизвестные слили большое количество незаконных канализационных сбросов. Жители домов по ул. Боевой проснулись утром, 18 января, от резкого запаха – по ледяному покрову реки уже наползали волны коричневатой дымящейся воды.- Накануне вечером заметили, что речка начала «парить». Собрались все вместе и прошли по руслу ручья. Там находятся различные предприятия, производственные базы. Так вот, сразу видно, что сбросы идут оттуда, так как еще выше по течению сухо. До этого никогда таких сбросов не было, видимо следили, - рассказывает житель дома по ул. Боевой Павел Рогатин.Такой масштабный сброс, естественно, не остался незамеченным. Происшествием заинтересовались экологи. На месте побывал представитель движения «Экодозор», руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.- Сообщение о сбросе неочищенных сточных вод поступило на горячую линию проекта «Экодозор». Зимой такое сложно скрыть, так как хорошо видно – это и нарушение ледового покрова, и характерное «парение», и, конечно же, запах. Здесь мы увидели достаточно большой объем сброса, а также обнаружили место, с которого он предположительно произошел. Это и есть главное доказательство причастности находящихся здесь предприятий к происшествию. Нами составлены обращения в природоохранную прокуратуру, чтобы контрольные органы провели забор проб воды. Хорошо, что местные жители быстро среагировали на эту ситуацию, - рассказал Владимир Сидоров.Речка Гнилая падь часто фигурирует в сводках «Экодозора». Напомним, недавно по ул. Хинганской в районе частного сектора, неизвестные возвели целую «мусорную крепость». Часть отходов попала в Гнилую падь.