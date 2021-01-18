Это четвертая встреча хабаровского «Амура» и казахстанского «Барыса» в чемпионате, и уже третья в этом месяце. Понятно, что у команд претензии друг к другу что называется поднакопились и матч вышел очень боевым.Кроме того, именно 17 января Сергею Светлову, главному тренеру «Амура» исполнилось 60 лет и наверняка команде хотелось сделать своему «рулевому» подарок. К сожалению, не вышло, хотя все предпосылки к этом были.В первом периоде «Амур» изо всех сил пытался подтвердить звание «команды лучше всех в лиге, играющей в дебюте матча». Большую часть двадцатиминутки им удавалось владеть преимуществом, другое дело что реализовать свои моменты хабаровчане так и не смогли.Первыми забили все равно хозяева. Неточная передача сыграла свою роль и «Барыс» повел в счете на 23 минуте поединка. Шайбу забросил Никита Михайлис. Спустя пять минут он же, подработав шайбу коньком увеличивает отрыв – 2:0.Но долго «барсам» почивать на лаврах «тигры» не дали. За две минуты до конца периода Дмитрий Лугин отыгрывает одну шайбу. А на седьмой минуте третьего периода играя в большинстве Сергей Терещенко сравнивает счет возвращая «Амур» в игру.К сожалению, тоже не на долго. Двумя минутами спустя Никита Михайлис делает трюк со шляпой и «Барыс» опять впереди. На этот раз отыграться «Амуру» не дали. Даже замена Марека Лангхамера на шестого полевого игрока своих плодов не принесла.- Очень напряженная, хорошая игра, - прокоментировал матч Сергей Светлов, главный тренер команды «Амур». - Проигрывая ноль – два нашли в себе силы, хорошая борьба была вывели в два – два, но, к сожалению, пропустили контратаку и одного гола хватило для победы. В конце искали возможность, были рядышком могли забить и выйти в овертайм, но немного не повезло.Следующим соперником «тигров» станет еще один хороший знакомый – «Куньлунь РС». Матч пройдет в Мытищах 19 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Жалко, что не «сухарь», зато весело: матч-реванш «Амура» и «Куньлуня РС» завершился со счетом 3:1 в пользу хабаровчан. Только благодаря пятиминутному штрафу гостям удалось забить одну шайбу (подробнее)- Валидола много не бывает: «Амур» в Хабаровске все-таки обыграл «Куньлунь РС» со счетом 5:4. В третьем периоде хабаровская команда пропустила три шайбы, едва не упустив победу (подробнее)- Наказали «барсов»: хабаровский «Амур» взял реванш, обыграв «Барыс» со счетом 5:1. Хабаровская команда провела работу над ошибками (подробнее)ИНТЕРЕСНОЕ:- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на январь 2021 года. В этом месяце «Амур» проведет всего три матча на выезде (подробнее)