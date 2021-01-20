В КГБОУ «Школа-интернат № 2», где учатся незрячие и слабовидящие дети, зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Устанавливаются причины отравления. Прокуратура края проводит проверку, СК возбудил уголовное дело.По предварительным данным, отравились 20 воспитанников, два работника столовой и один сотрудник учреждения. Пострадавшим оказывают помощь врачи, жизни детей и трудящихся интерната вне опасности.Региональная прокуратура организовала проверку. В ее рамках будет дана оценка работе руководителей интерната и должностных лиц, ответственных за организацию питания несовершеннолетних.- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в пресс-службе ведомства.Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». В школе проводятся следственные действия.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точного количества заболевших и источника распространения инфекции. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.Расследование продолжается.В ТЕМУ:Вспышкой кишечной инфекции в поселке занимаются следователи в Хабаровском краеВ больницу обратились 23 человека (подробнее)В Хабаровском крае 135 обитателей психоневрологического интерната слегли с острой кишечной инфекциейВ больницу госпитализировали 19 человек (подробнее)В Южно-Сахалинске 26 человек отравились шаурмойСреди пострадавших оказался и владелец торговой точки (подробнее)Со свадьбы в больницу: Популярное кафе грузинской кухни в Хабаровске обвинили в отравлении людейВ интернете появилась информация, что празднование свадьбы в заведении закончилось госпитализацией (подробнее)Салат стал причиной отравления более сотни детей в гимназии ХабаровскаРоспотребнадзор установил, что овощное блюдо фасовали без перчаток и хранили без соблюдения температурных требований (подробнее)