Драгоценные улицы: Агатовую, Алмазную и Жемчужную заливает нечистотами

Улицы Агатовую, Алмазную и Жемчужную заливает нечистотами Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Частный сектор Хабаровска вновь страдает от несанкционированных канализационных сбросов. На сей раз пострадали жители «драгоценных» улиц - Агатовой, Алмазной и Жемчужной.

Напомним, это уже не первый раз за последние дни, когда жители частных домов стали свидетелями сброса неочищенных стоков. В понедельник, 18 января, в речку Гнилая падь попали нечистоты с ближайшего предприятия.

На сей раз жители грешат на индивидуальную застройку в районе улиц Кедровой, Прудовой, Осиновой и Пихтовой. Якобы оттуда происходит бесконтрольный и несанкционированный сброс сточных вод. Нечистоты стекают в систему водоотведения, а затем попадают на улицы, проезжую часть, дворы частных домов. В конечном счете жидкость скапливается в низине - там уже образовался огромный дымящийся водоем.

Дорога также пострадала от незаконного сброса Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

На месте побывали представители общественных организаций, краевого правительства и природоохранной прокуратуры. По всем поступившим жалобам они организовали проверки.

- Специалисты отметили, что сильный запах и загрязнение сточными водами улиц Агатовой, Алмазной и Жемчужной негативно влияют как на самочувствие граждан, так и на состояние улиц города и окружающей среды. Аналогичная ситуация и с улицей Вторая Крымская - здесь также отмечено повторное заполнение ливневой канализации сточными водами. По всем фактам проводятся проверки, - рассказал представитель одной из общественных организаций, побывавший на месте происшествия.

Природоохранная прокуратура также отреагировала на незаконные сбросы. Органам местного самоуправления вынесено постановление о незамедлительном устранении всех нарушений. Ливневая канализация должна быть очищена, а виновные лица, допустившие утечку, должны быть наказаны.