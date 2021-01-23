«Сердце ваше где?»: мэр Биробиджана возмущен поведением кондукторов общественного транспорта

Пассажирам нужно соблюдать масочный режим, но и кондукторам не стоит доводить ситуацию до крайности Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

У мэра Биробиджана, по его собственным словам, накипело. На днях он опубликовал очень эмоциональный пост, в котором возмущался фактами высадки детей из общественного транспорта за отсутствие маски.

К Александру Головатому обратилась с жалобой мама ребенка, которого высадили из автобуса именно по этой причине. Напомним, в столице ЕАО, также как и по всему Дальнему Востоку, стоят морозы. За зиму этот случай стал уже третьим.

- Выгонять на улицу детей - возмутительно и подло! Тем более, в такой лютый холод! За зиму это уже третий случай кондукторского произвола, о котором мы знаем. А о скольких не знаем? – высказался Александр Головатый. - На каждом углу мы кричим, что дети - это наше будущее, а чуть что - как ненужных котят выбрасываем из автобуса из-за того, что у ребёнка нет маски.

Мэр напомнил кондукторам и водителям автобусов, что на днях прошла акция – администрация раздавала маски для забывчивых детей и пожилых пассажиров. Куда делись эти маски, поинтересовался градоначальник, закончились? Как вариант, можно попросить намотать шарф повыше.

Опасность инфицирования, конечно, остается. Однако для ребенка, высаженного на незнакомой остановке, возможно, и без денег на проезд, опасность замерзнуть гораздо выше.

- Разве у вас нет детей, внуков, племянников? Сердце ваше где? Люди так не поступают! Вам мало местного запрета выгонять на улицу детей? Так я вам вот что скажу: Государственная Дума рассматривает законопроект, запрещающий высаживать детей из автобуса, если он едет без сопровождения взрослого. И он будет принят, даже не сомневайтесь! – резюмировал мэр, добавив, что городские власти будут наказывать за бесчеловечное отношение к детям.

В соседнем Хабаровске, к слову, подобных историй еще не происходило. Но были случаи, когда детей выгоняли за отсутствие денег на проезд. А недавно город всколыхнула история о том, как водитель сорвал с девочки-подростка шапку «в счет уплаты за проезд».

С одной стороны, причины такого агрессивного поведения перевозчиков понятны: за нарушение масочного режима пассажирами могут оштрафовать руководство компании; возить людей бесплатно общественный транспорт не обязан. И, конечно, за детей в первую очередь отвечают их родители – они должны дать ребенку маску и деньги на проезд. С другой стороны, вспомните себя – сколько комплектов ключей от дома вы потеряли, сколько раз рассыпали мелочь, выданную на обед и дорогу. И как вам было страшно, когда задумавшись, вы пропускали свою остановку. Словом, элементарную человечность никто не отменял.