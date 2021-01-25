Дело Сергея Фургала: последние новости на 25 января 2021 года

На 25 января 2021 года известно, что к экс-чиновнику в СИЗО пришел пульмонолог Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На фоне последних событий с несанкционированными митингами и арестами новостей об арестованном бывшем губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале не так много. Напомним, что экс-главе региона вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 25 января 2021 года известно, что к экс-чиновнику в СИЗО пришел пульмонолог.

Сергей Фургал жаловался на здоровье еще осенью прошлого года. Экс-губернатор вел переговоры об исследовании с мэрией Москвы. Следователь дал добро на вывоз арестанта в больницу, где ему сделали компьютерную томографию легких.

Исследование показало патологические изменения в одном из легких. Точный диагноз до сих пор не сообщается. Врачи не могли назвать причину процесса, было назначено обследование. Были ли даны какие-то рекомендации - до сих пор неясно. Известно, что недавно к Сергею Фургалу приходил пульмонолог.

- Они очень хорошо поговорили, как врач с врачом. После Фургал успокоился по поводу легких, он считает, что все нормально. Это не значит, что ему не нужно будет следить за своим здоровьем. Но он хотя бы немножко успокоился, - сказала Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Она также отметила, что бывшему губернатору Хабаровского края до сих пор не предъявили обвинения. По словам Евы Меркачевой, следователи хотят его дополнить.

- Мы ожидали, что обвинение предъявят еще неделю назад, они говорят: «Вот-вот, вот-вот». Еще пройдет какое-то время, может, неделя, может, две. Тогда можно будет сказать, что все пошло вперед, - резюмировала член ОНК.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.