Больше десяти дней поисков: без вести пропавшего магаданского рыбака нашли в машине подо льдом Охотского моря

Время шло, а рыбак не возвращался, 16 января он перестал выходить на связь с близкими Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Трагичной оказалась судьба без вести пропавшего рыбака из Магаданской области. Напомним, что мужчина уехал на рыбалку в бухту Гертнера. Время шло, а рыбак не возвращался, 16 января он перестал выходить на связь с близкими. Родственники мужчины в панике обратились к спасателям.

Автомобиль пропавшего рыбака обнаружили с помощью подводной видеокамеры Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Искали магаданца между Черным ключом и островом Монах. Обследование береговой полосы результатов не принесло, не удалось даже отыскать следов машины пропавшего. 17 января поиски продолжились, на выручку рыбаку выдвинулись спасатели из различных структур на снегоходах и судах на воздушных подушках. В воздух поднимали беспилотник, подо льдом мужчину искали с помощью подводной видеокамеры - все безуспешно.

Обследование береговой полосу результатов не принесло Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Спустя более десяти дней поисков спасателям удалось разглядеть подо льдом машину. Авто сразу же опознали - именно на нем уехал рыбак. Водолазы спустились для осмотра машины и нашли в нем тело пропавшего мужчины. Труп подняли и отправили на экспертизу.

- Автомобиль пропавшего рыбака обнаружили с помощью подводной видеокамеры, принадлежащей одному из волонтеров, на глубине до 12 метров, - добавили в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

Искали магаданца между Черным ключом и островом Монах Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Спасатели твердят как мантру: выход на лед опасен, на Охотском море он очень тонкий. Но любители зимней рыбалки продолжают игнорировать предупреждения специалистов. Местные жители выезжают на хрупкий лед на машинах, из-за чего еще больше подвергают опасности себя и своих близких.

Это вынудило спасателей усилить контроль в излюбленных местах рыбаков: бухтах Гертнера и Нагаева. Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с экстремалами, совершают рейды.