На несанкционированном митинге в Хабаровске задержаны 13 человек

Уже к двум часам дня на главной площади Хабаровска остались только обычные отдыхающие Фото: Администрация Хабаровска

Видимо призывы не поддаваться на провокации возымели свое действие. Уже несколько дней подряд на официальных страницах силовиков распространяется информация с разъяснениями – что может быть за участие в несанкционированных митингах.

Там достаточно подробно описывалось чем такие «выходы в свет» могут обернуться не только для детей и подростков, но и их родителей, с упоминанием соответствующих статей и сумм штрафов.

Также низкой явке посодействовали и сотрудники Росгвардии, ранним утром взявшие площадь имени Ленина в плотное (мышь не проскользнет) кольцо оцепления. ОМОН на утреннем морозце стоял плечом к плечу, никого не пропуская в центр.

Тем не менее недовольные все равно вышли на главную площадь Хабаровска, но по сравнению с прошлым митингом их было в разы меньше. По официальным данным мэрии города – около 60 протестующих, в региональном управлении МВД более конкретны – 58 человек. Есть задержания.

- Сегодня, 31 января, в Хабаровске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 13 человек, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю. - Общее количество участников – 58.

К двум часам дня – рассказали в мэрии, на площади не осталось никого из участников несанкционированного митинга, жизнь краевого центра вошла в привычную колею и новогодние городки, стоящие у елки, заполнили обычные отдыхающие с детьми.

Напомним, что в прошлую субботу несанкционированное мероприятие собрало 250 человек. После того как их попросили разойтись часть людей встала в круг у новогодней елки и стала водить хоровод распевая «в лесу родилась елочка», часть отправилась «прогуляться» по улицам города. Но к часу дня, по данным администрации Хабаровска, успокоились и разошлись по домам.