«Должно быть прозрачно, законно, конкурентно»: Михаил Дегтярев встретился с новым главой избирательной комиссии Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Главное, что необходимо было обсудить главе региона с новым главой карйизбиркома – предстоящие весной выборы. Уже в марте в Верхнебуреинском районе пройдут досрочные выборы главы Новоургальского сельского поселения и главы сельского поселения «Поселок Софиск», а в апреле в законодательную думу края будут довыбирать депутата по Совоетско-Гаванского одномандатного избирательного округа №15.

- Это позволит детально изучить особенности региона, вместе с коллегами проведя подготовку к выборам, - отметил Денис Кузьменко. – Я уже познакомился с членами избирательной комиссии края, провел видеоконференцию с председателями территориальных избирательных комиссий. По мере возможности выезжаю на территорию - уже побывал в Вяземском и имени Лазо районах. Лично встретился с председателями территориальных избирательных комиссий Хабаровска и Хабаровского района.

По словам Михаила Дегтярева эти выборы будут проходить в трехдневном формате. Это, во-первых, позволит исключить массовое скопление людей на избирательных участках и позволит обеспечить соблюдение антиковидных мер, а во-вторых даст возможность посетить те же участки максимальному количеству избирателей.

- Люди выбирают себе власть. Чем больше людей придет на выборы, тем больше доверия избирательной системе и кандидатам, которые одержат победу, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

«Должно быть прозрачно, законно, конкурентно»: Михаил Дегтярев встретился с новым главой избирательной комиссии Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Еще одна цель встречи - лично познакомиться с новым руководителем краевой избирательной комиссии. Денису Кузьменко 42 года, сам он коренной хабаровчанин, и уже имеет опыт руководства избиркомом. До перевода в крайизбирком он руководил ТИК Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Институт выборов в Хабаровском крае пользуется высочайшим доверием людей, и нам это доверие надо подтверждать. Других пожеланий вам и вашей команде нет. Прозрачно, законно, конкурентно - сохраняем доверие людей, - подчеркнул глава региона на встрече с руководителем избиркома.

Напомним, что Денис Кузьменко был выбран на должность главы избирательной комиссии Хабаровского края 22 января 2021 года путем тайного голосования. Предыдущий руководитель избиркома Геннадий Накушнов ушел с этой должности по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья.