Закрывалась от ударов ребенком: мать девочки, которой отец сломал ногу, отдадут под суд в ЕАО

Супруги пытались скрыть факты побоев ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чудовищная история с избиением годовалой девочки в Биробиджане вышла на новую стадию. Напомним, что Денис И. 8 ноября выпил и закатил скандал жене. Мужчина заподозрил 33-летнюю супругу в измене и накинулся на нее с кулаками. Затем биробиджанец выместил злость на дочери.

Бил ребенка Денис руками и ногами, по неподтвержденной информации, даже кусал. По словам источника «КП», женщина прикрывалась маленькой дочкой. Удары приходились прямо по малышке. Буянившего 38-летнего мужчину не могли унять ни жена, ни шестилетний сын. Когда дебошир утих, избитую годовалую дочь уложили в кровать. Малышка после избиения долго мучилась от боли - мать девочки ни в больницу, ни в органы опеки обращаться даже не думала.

Денис выпивал часто Фото: Социальные сети

Денис выпивал часто, и примерно через неделю снова закатил жене истерику с побоями. Женщина не выдержала и вызвала полицию. Супруги пытались скрыть факты побоев ребенка, но бдительный участковый решил осмотреть малышку и обнаружил на теле ребенка следы побоев. Девочку увезли в больницу, врачи диагностировали у нее перелом голени. Горе-родителей задержали.

Детей изъяли, сейчас они находятся под присмотром специалистов. Жизни малышей вне опасности. Халатность матери расценили как жестокое обращение по отношению к своей дочери. Женщина свою вину признала, объяснить свои действия она не в силах.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Горе-мать предстанет перед судом уже 3 февраля. Ей грозит до трех лет колонии. Денис стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего…». Санкция - до десяти лет лишения свободы.

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