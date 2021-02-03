Хабаровской семье после пожара в бараке негде жить. Фото: Анна Прутковская

Семья Прутковских из Хабаровска осталась без жилья после того, как сгорел барак, в котором у них была квартира. Они даже не успели получить жилплощадь в доме маневренного фонда – им оформили отказ. Как возникла такая ситуация, рассказала пострадавшая Анна Прутковская.

Семья была прописана в бараке по ул. Краснофлотской, 4. Дом, находящийся в аварийном состоянии, был помечен к расселению, которое должно было состояться до 1 января 2021 года. Однако получить обещанные квартиры жильцы так и не успели – 2 января 2021 года барак полностью сгорел.

- Хорошо, что в посленовогодние дни в квартире никого не было – мы уехали к родственникам на праздники. А муж, военнослужащий, был в это время в командировке. Сразу после новости о пожаре я приехала посмотреть и увидела, что от квартиры ничего не осталось – сгорело все наше имущество, документы. Огонь был настолько сильный, что обрушился пол и потолок. Мы остались на улице, даже зимних вещей не было, все сгорело, - рассказала Анна Прутковская.

Сразу после ЧП Анна обратилась в администрацию Краснофлотского района с просьбой предоставить семье жилье из маневренного фонда.

- Почти две недели, пока из командировки не приехал муж, я не знала, что делать, куда обращаться. С момента пожара и до 15 января мне с администрации не позвонили и не рассказали, какие должны быть мои действия. Только 20 января мне позвонили и предложили посмотреть квартиру в маневренном фонде, - продолжает Анна.

Предложенное помещение - слишком маленькое для семьи из трех человек. Фото: Анна Прутковская

«Квартирой» оказалось помещение в доме маневренного фонда на ул. Трехгорной, 61. Площадь жилья – 15 квадратных метров. Состояние квартиры оставляло желать лучшего. Прутковских особенно поразил общий туалет и душ на этаже. По их мнению, в разгар пандемии коронавируса, пользоваться им небезопасно.

- Осмотрев помещение, мы были «немного» шокированы. Сказали, что нам нужно время подумать, но жить там очень не хотелось. Сначала мы отказались, на что представитель администрации сказал, что нас туда заселят по суду, то есть принудительно! После обдуманного разговора, я позвонила и дала согласие проживать в данной комнате. Прошло время и 28 января нам прислали ответ, в котором официально написано, что от жилья мы отказались. Сейчас от нас требуют составить новое обращение в администрацию города, но мы не можем ждать еще больше месяца, так как живем на съемной квартире. В администрации все скидывают трубки, переводят с отдела на отдел, грубят и хамят по телефону, - резюмирует пострадавшая.

Сейчас семья без определенного места жительства пытается выбить себе жилплощадь уже через краевое правительство. Анна написала заявление на имя врио губернатора края Михаила Дегтярева с просьбой разобраться в ситуации и получить жизненно необходимое жилье.

- Больше всего меня поразила безответственность, с которой подошли к решению нашего вопроса. Это чистой воды бюрократия, с которой сейчас так все активно борются. Надеюсь, дело сдвинется с мертвой точки, и мы получим полагающуюся нам квартиру, сказал Анна Прутковская.

Напомним, в крае действует программа переселения из ветхого и аварийного жилья.