Хабаровские автозаправки обеспечивают свежим топливом Фото: Петр МОЛОТОВ

Поставки топлива на заправки Хабаровского края возобновились сегодня, 4 февраля. Хабаровский НПЗ наладил выпуск бензина и дизтоплива для нужд региона. Сейчас нефтезавод поставляет по 500 тонн топлива на АЗС края.

По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона. В том числе бензин направлен на АЗС вдоль трасс «Хабаровск - Бикин» и «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре», что подтверждают в краевом комитете по развитию топливно-энергетического комплекса.

- С первых дней остановки хабаровского НПЗ мы находимся в тесном контакте с ННК и с Министерством энергетики России. Как только у нас начался ажиотажный спрос, и резервы начали иссякать, мы запросили у Правительства России в Росрезерве дополнительное топливо. Сегодня ночью состав прибыл, был разгружен, и первые 400 тонн поступили в продажу. В ближайшие дни мы ожидаем дополнительные составы. Кроме того, ННК запустила производство бензина, первые 500 тонн с хабаровского НПЗ уже поступили в розничную сеть, - прокомментировал ситуацию врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Чтобы полностью закрыть потребности жителей края в топливе, необходимо не менее одной тысячи тонн каждой марки ежесуточно. Пока дефицит бензина и дизтоплива закрывается при помощи дополнительных поставок Росрезерва.

От дефицита топлива пострадал не только Хабаровский край, но и ближайшие регионы - Приморье, ЕАО и другие субъекты Дальневосточного федерального округа. С выходом на плановую мощность хабаровского НПЗ ситуация должна постепенно нормализоваться.