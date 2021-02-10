В пригороде Хабаровска отмечен массовый рост популяции бродячих собак. Местные жители бьют тревогу и отмечают возросшее количество нападений на людей. Особенно критична ситуация в селе Корсаково-1, Сергеевке, Мичуринском и Виноградовке, а также на Красной речке.В Корсаково-1 Хабаровского района местные жители жалуются, что стая бродячих собак орудует возле школы №1. 8 февраля животные напали на двух человек, а 9 февраля покусали ребенка по пути в школу.- Обращались в администрацию, к участковым, все без толку. Дети боятся ходить в школу, что делать? – написал один из сельчан в Инстаграме.- Сейчас у собак начинается весенний гон. И таких сообщений станет еще больше. Где же зоозащитники? Что людям делать в такой ситуации?, - пишет Елена Иванова.- Сергеевка. Тоже самое, стая собак в ноябре прошлого года женщину загрызли, - пишет пользователь nissanovod27.- Точно такая же ситуация в микрорайоне «Березки». На заявления никто не реагирует. Ждем, когда случится беда. Дети боятся из школы домой идти, да и взрослые пугаются, - комментирует ситуацию хабаровчанка Ирина Кириллова.Однако не все видят в стае бродячих псов угрозу для населения.- В ситуации виноваты, в первую очередь, безответственные люди, которые пускают домашних собак на самовыгул! Отсюда и приплод. Со стороны государства должно быть больше контроля и финансирования на чипирование и стерилизацию. И побольше сострадания к хвостатым. Они не виноваты, что им приходится выживать среди тех, кто их травит и отстреливает. Бедные бездомыши! – парирует пользователь brathersss222.Напомним, в Хабаровске отловом бродячих собак занимается ИП Елена Лемехова. Благодаря стараниям предпринимателя в 2020 году в городе было отловлено 1268 животных. Проводить все необходимые процедуры животным ИП будет в ветклинике, а содержать в 24 вольерах приюта, в котором единовременно могут находиться до сотни животных.