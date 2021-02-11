Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 11 февраля 2021 года

Носите маски, будьте здоровы, берегите себя. Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровский край переживает небольшой подъем после пандемии новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость постепенно снижается, а социальная жизнь налаживается. Кое-где снимают ограничительные меры, люди начинают больше общаться друг с другом.

На очное обучение вышли образовательные учреждения, ограничения сняли с работы досуговых заведений, с общепита. С 12 февраля отменят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, с карантина выходят интернаты и дома престарелых в регионе в марте. И не удивительно, ведь уже почти неделю число заболевших не превышает двухсот человек в сутки по всему краю.

Так, за прошедшие 24 часа в регионе выявили 173 новых случая заболевания. А выздоровевших зафиксировано почти на сотню больше - 272 человека.

- А Хабаровском крае развернуто 1504 ковидные койки, из них свободно 537, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - В крае есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии из-за инфекции, они подключены к ИВЛ, их 10 человек.

Если посмотреть на заболеваемость по районам региона, то больше всего заболевших в Хабаровске - 118. В Комсомольске-на-Амуре выявили за сутки четыре новых случая заболевания, а в Комсомольском районе - пять. В Хабаровском районе всего девять заболевших, в Советско-Гаванском - пять. В Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском и Нанайском районах выявили за прошедшие сутки по одному заболевшему коронавирусом. В районе имени Лазо шесть человек заболели, в Охотском районе - три человека, в Ванинском районе 11 заболевших за сутки, в Солнечном - восемь, в районе имени Полины Осипенко - двое заболевших.

Несмотря на снятие некоторых ограничений и снижения числа заболевших, в регионе продолжает действовать масочный режим. Берегите себя.