Вопрос с объединением школ в Березовке Хабаровска еще не решен

В Березовке хотят объединить две школы

Бурное обсуждение слияния двух школ в поселке Березовка в Краснофлотском районе Хабаровска развернулось в соцсетях. Многие жители опасались, что школы объединят без учета общественного мнения. В мэрии отреагировали на резонансную инициативу и заверили, что не будут принимать поспешных решений, а выслушают все стороны.

- На сегодняшний день вопрос с объединением школ еще не решен. И он, конечно же, не может быть решен без тщательной проработки и дальнейшего обсуждения с общественностью. Сегодня управлением образования проводится мониторинг и оценка показателей деятельности двух школ. На основании анализа положительных и возможно отрицательных моментов, вопрос будет выноситься на обсуждение профессионального сообщества педагогов и, конечно же, родителей детей, которые посещают эти школы. В Хабаровске имеется положительный опыт создания таких образовательных комплексов. Они являются востребованными и популярными среди хабаровчан. При принятии решения мы, конечно же, на первое место будем ставить интересы ребенка и качество образования, которое он получает в школе. Хотелось бы заверить всех участников образовательного процесса, что сегодняшнее беспокойство по поводу объединения школ является преждевременным, - заверила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Школы находятся на расстоянии 500 метров друг от друга. В каждом учебном заведении есть свои проблемы. К примеру, из-за нехватки кабинетов, занятия в одной идут в две смены.

- Условия в обеих школах хорошие, но все-таки немного разнятся, - говорят в пресс-службе администрации города. - К примеру, в одной из них занятия идут в одну смену, в другой из-за нехватки кабинетов - в две. Возле школ есть свободная территория, на которой в перспективе можно будет построить хороший спортивный объект.