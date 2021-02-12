Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 12 февраля 2021 года

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае продолжается снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Еще несколько дней назад уровень держался на отметке в 300 заболевших, то сейчас, уже на протяжении нескольких дней, фиксируется примерно по 170 новых случаев за сутки.

Так, по данным краевого минздрава, за прошедший день в регионе выявили инфекцию у 171 человека. Выздоровевших все больше, за сутки - 277 человек. Пока есть и тяжелые пациенты, их 10 человек. Все на аппаратах ИВЛ. За сутки зарегистрирована еще одна смерть от инфекции.

В Хабаровском крае развернуто 1504 ковидные койки ,из них остаются свободными - 583.

Заболеваемость в цифрах по районам региона следующая:

В Хабаровске выявлено за сутки 107 новых случаев ковида, в Хабаровском районе - два, в Комсомольске-на-Амуре - семь заболевших, а в Комсомольском районе - двое. В Совгаванском и Вяземском районах по пять человек заболели за сутки, в Ванинском и Ульчском - по одному. В Охотском районе три новых случая, в Николаевском - два, в Аяно-майском -11, в Солнечном - четыре и в Нанайском районе зарегистрировано 15 заболевших.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Всего за кампанию привито более 15 тысяч человек. Популярным становится формат выездной вакцинации. Так, 16 поликлиника приехала в школу-интернат №6 в краевой столице и поставила прививки сотрудникам учреждения.