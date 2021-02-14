«КП» продолжает освещать дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, что бывшему чиновнику вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 14 февраля известно, что экс-глава региона отметил день рождения салатом, а другой фигурант уголовного дела об убийствах, возможно, отказался от еды.Сергей Фургал 12 февраля отметил свой 51 день рождения. Накануне его навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). К ним экс-глава региона вышел в хорошем настроении. Бывший губернатор сказал, что за семь месяцев нахождения в этом «царстве абсурда» (так он называет СИЗО) стал лениться и иногда не бреется пару дней.Бывший чиновник также поделился, что раньше не отмечал дни рождения и предпочитал в этот праздник уединиться в тайге. В этот раз Сергей Фургал с сокамерником собирались готовить салат.Члены ОНК также хотели пообщаться с Андреем Креповым - фигурантом уголовного дела об убийствах, которые, по версии следствия, заказывал бывший губернатор Хабаровского края. Следователи считают, что Карепов входил в ОПГ, якобы созданную Фургалом. Он заключил досудебное соглашение. Арестант к правозащитникам не вышел, появились сообщения о том, что он отказывается от адвокатов и от еды.- Сотрудникам он передал, что немного устал после ужина. Но, честно говоря, у меня вызывает большое беспокойство то, что он не вышел. Информацию о том, что он не принимает пищу, мы проверить не смогли. Через несколько дней пойдем в СИЗО еще раз и, надеюсь, его все-таки удастся вызвать, - сказала Марина Литвинович, член ОНК.Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.