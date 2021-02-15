Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 15 февраля 2021 года

В крае продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции, однако уже две недели заболеваемость постепенно снижает обороты, с каждым днем заболевших все меньше, а выздоровевших все больше. В связи с этим сокращается коечный фонд для больных COVID-19. Больницы края возвращаются к своему профилю работы. Так, еще три медицинских учреждения вернулись в обычный режим работы.

Что касается обстановки в Хабаровском крае на день, 15 февраля, по данным краевого минздрава, ситуация следующая: за минувшие сутки в регионе выявлено 154 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 232 человека. Вновь зарегистрирован один летальный исход болезни. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В краевой столице за сутки выявлено 88 новых случаев заражения. В Хабаровском районе - семь, в Комсомольске-на-Амуре - 16 заболевших, а в Комсомольском районе, Нанайском районе и районе имени Полины Осипенко - по два случая заболевания. В Советско-Гаванском районе и районе имени Лазо - по три новых случая, в Солнечном районе новых заболевших 10.

Сейчас в регионе развернуто 1364 ковидные койки. Из них свободно 447 штук.

Всего за время пандемии в крае заболели 47454 человека. Выздоровели общим числом 43856 человек. Всего на лечении находятся 3329 пациентов, из них в стационаре - 917, а на дому лечатся 2412 человек. Общее количество летальных исходов от коронавируса - 269 жителей края.