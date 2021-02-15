Самый дорогой бензин в Хабаровске нашли пользователи интернета

Бензин по 63 рубля за литр нашли в одном из телеграм-каналов Хабаровска. На фотографии - заправка на улице Малиновского, где продают 95-й бензин по вышеуказанной цене. Напомним, средняя цена на 95-й бензин в Хабаровске - около 47 рублей.Фотография мгновенно стала вирусной и была растиражирована по крупным краевым телеграм-каналам. Репост с местных ресурсов делали и некоторые федеральные каналы и паблики.Так ли это на самом деле? Редакция «КП»-Хабаровск» решила лично удостовериться в этом. Приехав на заправку по улице Малиновского, мы убедились, что цена не соответствует действительности. На АЗС в продаже был только 95-й бензин стоимостью 50 рублей за литр, а также дизтопливо по 47,90. Да, цена немного выше, чем средняя по городу, но в пределах нормы.- Мы не продавали бензин по 63 рубля, нас бы за это ФАС наказала, - сказали на заправке.В подлинности фотографии усомнились и в чате водителей Хабаровска. Вот несколько комментариев по теме:- Явно же, что фотошоп.- Живу в этом районе. Хоть и не заправляюсь на этой АЗС, но часто езжу мимо. Никогда такой цены не видел, даже в разгар кризиса.- Может, они специально цену поменяли ради фотографии?- Скорее всего, какой-то сбой в отображении цифр на табло. На других заправках иногда видел такое.- А я реально видел такую цену за 95-й! Но, правда, самого бензина в продаже не было, а ценник висел.Напомним, на позапрошлой неделе Хабаровский край пережил топливный кризис - на заправках выстраивались огромные очереди, а спекулянты продавали бензин по 125 рублей за литр.Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.Также присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу и принимайте участие в обсуждении новостей.