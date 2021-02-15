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Самый дорогой бензин в Хабаровске нашли пользователи интернета

Стоимость топлива на заправке в Южном - 63 рубля за литр
Петр МОЛОТОВ
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