Студенты Хабаровского медицинского колледжа жалуются не невыплату стипендии

Студенты говорят, что последнюю стипендию получили в ноябре прошлого года Фото: Петр МОЛОТОВ

На задержку выплаты стипендии жалуются студенты Хабаровского государственного медицинского колледжа.

- Последнюю стипендию получили в ноябре 2020 года. От имени студенческого коллектива просим разобраться в ситуации, - написала одна из студенток учебного заведения.

Информацию о невыплате стипендии руководство колледжа опровергло.

- Все студенты получили причитающиеся выплаты, за январь стипендию должны получить в ближайшее время, - сообщил Валерий Ситников, директор колледжа.

Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджета в зависимости от успехов в учебе. Размер базовой государственной академической стипендии составляет 487 рублей, с учетом районного коэффициента - 633 рубля. Студентам-отличникам и хорошистам академическая стипендия назначается в размере 949,65 рубля. Студентам нового набора государственная академическая стипендия в первом семестре назначается в размере установленного норматива с учетом районного коэффициента - 633 рубля.

Дети-сироты получают стипендию, увеличенную на 50 процентов - 1424,47 рубля. Также любой студент может рассчитывать на именную стипендию, размеры которой определяются краевым правительством. В прошлом году губернаторская стипендия за успехи на спортивном поприще составила пять тысяч рублей.