Синоптик рассказала, когда уйдет снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года. Напомним, что под влиянием непогоды оказался почти весь регион. Из-за сильного ветра и метели перекрыты трассы, наблюдаются перебои с электроэнергией.Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года не был какой-то неожиданностью. О надвигающихся капризах небесной канцелярии специалисты предупреждали еще с выходных. Прогнозы сбылись: циклон вышел с Японского моря на юг Сахалина, где сейчас будет медленно заполняться. На островной регион пришелся главный удар стихии, Хабаровский край оказался под влиянием непогоды, но и этого хватило на то, чтобы обрушить сильный снег и ветер с порывами 19-24 метров в секунду.В регионе перекрыты междугородние трассы, вдоль дорог стоят пункты обогрева для замерзающих водителей. Отменено движение парома Ванино - Холмск, МЧС находится в режиме повышенной готовности. Школьники Комсомольска ушли на «удаленку». Ограничения снимут, когда циклон прекратит влиять на погоду в регионе.- В Хабаровске днем ждем сильный снег с постепенным ослаблением к завтрашнему дню (17 февраля - прим. ред.). Осадки будут продолжаться ночью. Ветер начнет задувать к завтрашнему дню, так что многим жителям города рекомендую меньше передвигаться по дорогам, - рассказала в эфире радио «КП»-Хабаровск» Юлия Зайцева, ведущий синоптик Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.А пока жителей и гостей края призывают быть осторожными и внимательными. На дорогах плохая видимость и снежный накат.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: нарушения энергоснабжения, отмены рейсов, перекрытие дорогСнежный циклон в Хабаровском крае осложнил нормальную жизнь региона (подробнее)