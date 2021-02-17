Последствия снежного циклона в Хабаровске: машины на обочинах погребены под сугробами

Автомобили на обочинах заблокированы снежными кучами Фото: Петр МОЛОТОВ

Автомобилисты Хабаровска в полной мере ощутили удар снежного циклона, который накрыл край 16 и 17 февраля. С утра многие водители обнаружили свои автомобили заблокированными огромными кучами снега, сгребенными спецтехникой с дорог.

По данным городской администрации, в ночь с 16 на 17 февраля на очистке хабаровских автотрасс работало 40 единиц техники, утром и днем 17 февраля на дороги вышло 70 единиц техники и 65 дорожных рабочих.