Боевика турецкой группировки отправили в колонию за подготовку теракта в Хабаровске

Самараддин Р. присягнул главарям международных незаконных организаций Фото: Оперативная съемка

В колонию строгого режима отправится мужчина, который в июлей готовил теракт в Хабаровске. Самараддин Р. присягнул главарям международных незаконных организаций. Под их руководством 32-летний мужчина хотел закидать митингующих в центре города коктейлями Молотова.

Самараддин приехал в Хабаровск из Узбекистана, работал таксистом. Мужчина поддался дурному влиянию и вступил в запрещенную в РФ международную террористическую организацию Катиба Таухид валь-Джихад. Один из главарей бандформирования учил новоиспеченного боевика как приготовить зажигательный коктейль Молотова. Уроки Самараддин брал через Telegram.

Указание таксист получил четкое: совершить теракт во время массового собрания людей. В этот момент в Хабаровске в самом разгаре были митинги за экс-главу региона Сергея Фургала. Самараддин посчитал, что момента лучше не представится. Однако мужчина уже был «на карандаше» у силовиков.

Боевика задержали 17 июля 2020 года, во время обыска у него нашли несколько бутылок из-под лимонада с зажигательной смесью. С собой у таксиста оказался также охотничий нож и флаг международной террористической организации. В телефоне мужчины силовики нашли видео с присягой главарям террористической организации, с которыми он был в переписке. После теракта Самараддин собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности незаконных группировок.

Мужчина обвинялся по статьям «Финансирование терроризма», «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)», «Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, в том числе приобретение знаний…, представляющими опасность для окружающих, «Покушение на приготовление к совершению террористического акта».

- 1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года - в тюрьме, остальные - в колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.