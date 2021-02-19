Экс-спикер Закдумы Хабаровского края Виктор Чудов готовится отпраздновать юбилей

Чудов готовится отпраздновать 60-летие Фото: Олег ОРЛОВ

Виктор Чудов, занимавший пост спикера Законодательной думы Хабаровского края в 2013- 2015 годах, 27 февраля отпразднует юбилей - ему исполнится 60 лет. Напомним, Виктор Чудов был задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО в 2015 году по делу о хищениях в «Дальспецстрое», а в 2018 году суд вынес окончательный приговор - шесть лет лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей. Срок Чудов отбывал в исправительной колонии №3 в Хабаровске.

Однако в июне 2019 года экс-спикер думы и бывший министр промышленности Хабаровского края подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но получил отказ. Тогда он ходатайствовал о замене наказания на исправительные работы - и суд пошел ему навстречу, поскольку к тому времени с учетом пребывания в СИЗО он отсидел почти четыре года. Оставшийся срок был заменен исправительными работами в Хабаровске.

На сайте Законодательной думы до сих пор висит отдельная страница, посвященная Виктору Чудову.

- С сентября 2013 года избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края по Прибрежному избирательному округу №10. 24 сентября 2013 года избран председателем Законодательной думы Хабаровского края, - опубликовано на сайте краевого парламента.