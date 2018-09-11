2018-09-11T06:18:54+03:00
Общество

Осужденный экс-спикер парламента Хабаровского края Виктор Чудов лишен депутатских полномочий

Решение было принято большинством голосов
Александра ШОПЕНКО
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Парламент Хабаровского края принял решение о досрочном прекращении полномочий экс-спикера Виктора Чудова, который обвиняется в хищениях у «Дальспецстроя». Решение было принято большинством голосов – из 25 присутствующих депутатов воздержался только один, против – ни одного.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Коллеги лишили господина Чудова полномочий депутата после того, как в парламент поступило письмо из Дальневосточного окружного военного суда, в котором говорится о том, что приговор вступил в законную силу. Экс-спикер Закдумы осужден на шесть лет колонии со штрафом в 900 тысяч рублей. По гражданскому иску Чудов должен вернуть преемнице «Дальспецстроя» 60 276 148,68 рубля. Его подельники заплатят побольше.

- На работу Законодательной думы данное решение не повлияет. Парламент в составе 35 депутатов правомочен принимать все решения, и на протяжении всего хода расследования уголовного дела работал без депутата Виктора Чудова. Именно в таком составе Дума шестого созыва доработает до окончания срока своих полномочий (сентябрь 2019 года – прим.ред.). Никаких дополнительных выборов проводиться не будет, - сообщил Сергей Луговской, председатель парламента Хабаровского края.

С момента ареста Чудов не получал в думе зарплату. Кстати, лишают полномочий депутата парламента по приговору суда в Хабаровском крае впервые. Ранее слуги народа по собственному желанию покидали Закдуму, как, например, нынешний министр социальной защиты региона Николай Цилюрик.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННАЯ ОПГ

По делу о хищениях у «Дальспецстроя» проходил не только Виктор Чудов. Согласно материалам дела, в преступном сообществе состояли экс-глава предприятия Юрий Хризман, его сын Михаил и главный бухгалтер Владимир Ашихмин. Экс-спикера парламента признали виновным в хищении почти ста миллионов рублей во время возведения спорткомплекса «Ерофей-арена» и жилья для военных в Волочаевском городке в Хабаровске в 2007-2009 годах. Цемент, металлоконструкции, автошины и прочая необходимая продукция по документам проходила через несколько фирм-прокладок, подконтрольных тогда еще бизнесмену Чудову и сыну Юрия Хризмана Михаилу. Естественно, в процессе товар увеличивал свою стоимость, а некоторые «предприниматели» получали прибыль прямо из воздуха.

Однако тогда материалы ушли в архив, а Виктор Чудов удобно устроился на месте председателя регионального парламента. Белый свет бумаги вновь увидели в 2015 году, когда вскрылись масштабные хищения при возведении космодрома «Восточный».

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