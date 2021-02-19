Нас ждет маленький циклон: Галина Брынцева о погоде на выходных в Хабаровском крае

Небольшой снег ожидается на выходных в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

Погода в Хабаровском крае постепенно приходит в норму после сильного снежного циклона, который прошел 16 и 17 февраля. Но на выходные и праздничные дни ожидается новая порция осадков, хоть и небольших. О планах небесной канцелярии в эфире «Радио КП-Хабаровск» рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогноз Дальневосточного УГМС.

- Такого снега как был, мы уже не ждем. Циклон, который принес обильные снегопады на территорию Хабаровского края, уже ушел на Камчатку. В предстоящие выходные и праздничные дни погода ожидается без существенных осадков. Но не исключаем, что через край пролетит быстросмещающийся маленький циклон. Небольшой снег, который немного припорошит землю, может быть завтра, 20 февраля, а также 23 февраля.

В крае ожидается понижение температуры – ночные -20 -25 градусов, дневные от -8 до -15 градусов. Температура ниже нормы на 1-2 градуса, но все из-за того, что край пришли холодные воздушные массы. После праздников мы опять вернемся в теплую массу, - прокомментировала Галина Брынцева.

Первая декада марта ожидается достаточно благоприятной и без большого количества осадков. А климатическая весна по прогнозам должна наступить уже 23 марта.