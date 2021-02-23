Заболеваемость в Хабаровском крае новой коронавирусной инфекцией стремительно снижается. За прошедшие сутки зарегистрировано всего 98 новых случаев заболевания. При этом выздоровевших почти в два раза больше - 163 человека. К сожалению, зафиксирован еще один летальный исход болезни.Всего в крае за время пандемии вирусом заразились 48242 жителя, справились с инфекцией за все время - 45232 человека. Умерли от вируса в регионе 279 человек.- В тяжелом состоянии сейчас находится 17 человек, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Восемь человек подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких.На лечении сейчас находится 2913 человек, из них в больнице лежат 747 пациентов, а 2166 человек лечатся дома.В краевой столице за сутки выявили ковид у 36 человек, В Комсомольске 22 новых заболевших, в Хабаровском районе и в районе имени Полины Осипенко по одному новому случаю заболевания за сутки, в Комсомольском районе - семь, в Ульчском - два, в Нанайском - пять, и в Охотском районе 16 новых случаев.В регионе продолжается прививочная кампания. Всего на данное время в привились от коронавируса больше 23 тысяч жителей. Ревакцинацию прошли уже шесть тысяч жителей.В Хабаровский край регулярно приходят партии новых доз вакцины от коронавируса. Поставить прививку можно в медицинских учреждениях края, куда запись ведется как по телефонам, так и через сайт Госуслуги.В Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСвыше 23 тысяч жителей Хабаровского края прошли вакцинацию от коронавирусаВторой компонент вакцины получили более шести тысяч человек (Подробнее)