Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 24 февраля 2021 года

В крае продолжается добровольная массовая вакцинация от вируса Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщают в министерстве здравоохранения, каждый день в Хабаровском крае все меньше выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Так, за прошлые сутки в регионе выявлено 93 случая, а еще сутками ранее заболевших было 98. Тенденция на повышение наблюдается по выздоровлению населения, за сутки выписали 142 пациента. Летальных исходов за день, к счастью, не зарегистрировано.

- Из 18 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 10 на аппаратах ИВЛ, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - В регионе сокращается коечный фонд для больных ковидом, в крае развернуто 962 штуки, из которых свободны 207.

Если брать статистику с начала пандемии, то всего в регионе было зарегистрировано 48517 случаев заражения COVID-19. 45374 человека выздоровели, 2864 пациента находятся на лечении. Стационарно получают медицинскую помощь 755 человек, на амбулаторном режиме - 2109 зараженных коронавирусом. 279 человек умерли.

В Хабаровском крае снижается коечный фонд для больных коронавирусом, некоторые больницы возвращаются к обычному режиму работы. Продолжается и массовая вакцинация населения от вируса. Так, в крае прививку поставили уже порядка 23 тысяч человек, ревакцинировались более шести тысяч жителей.

В краевом профильном ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать меры защиты – носить маски, соблюдать дистанцию и протирать руки санитайзерами.

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