Жители улицы Панькова в Хабаровске готовятся к весеннему потопу

Потоп на улице Панькова. Фото: Типичный Хабаровск

Жители улицы Панькова в Хабаровске готовятся к традиционному весеннему потопу. Ливневая канализация в низине возле дома №20 не справляется с водоотведением уже много лет. Несмотря на то, что еще холодно, местные жители уже заранее бьют тревогу.

В течение многих лет ежегодно в результате сильных дождей лотки ливневой канализации, расположенные на междворовых земельных участках между домом №43 по улице Ким Ю Чена и домом №12 по улице Гайдара, а также с торца Панькова, 20, со стороны подъезда №1, полностью затапливаются, а расположенная рядом врезка ливневой канализации не справляется с потоком воды. При этом происходит подтопление торцевой части дома, а при особенно сильных осадках - половины дома. Во время дождей нередко вода подтапливает первый этаж, где расположены нежилые помещения, сдаваемые в аренду. По причине подтопления указанные помещения в последние годы пустуют.

- Для решения вопроса об устранении подтопления дома собственники помещений в МКД неоднократно обращались в управляющую организацию, управление дорог и внешнего благоустройства администрации города, комитет по управлению Центральным районом и другие ведомства. Из управления дорог и внешнего благоустройства, начиная с 2017 года, приходят ответы о том, что работы по устройству дополнительных дождеприемных колодцев в районе дома №20 по улице Панькова не вошли в программу работ по ремонту сетей ливневой канализации в связи с ограниченными лимитами финансирования. Обустройство ливневки в этом районе постоянно откладывается на следующий год, - говорит жительница дома Лариса Харькова.

Удар стихии жители района особенно ощутили в сентябре 2020 года, когда в Хабаровске из-за сильных дождей затопило наиболее проблемные улицы. Соцсети тогда облетело вирусное видео, где в низине по улице Панькова плавали автомобили, а пешеходы даже не рисковали пройти по участку - уровень воды был больше метра. Учитывая обильное количество снега в последние дни зимы и скоротечное его таяние в первой декаде марта, ситуация может повториться.