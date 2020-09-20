Хроника дождевых времен: в Хабаровске затопило улицу Правобережную Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Обильные осадки в Хабаровске заставляют обратить внимание на проблемные участки. Пример тому последние дни, когда краевая столица оказалась во власти непогоды. Социальные сети заполнили видео с улицы Панькова. На кадрах было видно, что вода на улице создает максимум неудобств автомобилистам, которые добираются практически вплавь до своих машин. Комментаторы отмечали, что такая ситуация повторяется из года в год.

Другой проблемный участок проявил себя на улице Правобережная. Видео подтопленной территории прислала в редакцию «КП»-Хабаровск» очевидец. На кадрах видно, как машины заезжают в «озерцо», из-под колес вода фонтанами разлетается вода.

Напомним, обильные осадки каждый раз доставляют много неудобство жильцам бараков. Ветхие дома с прохудившимися крышами уже не служат убежищем от непогоды – вода через кровлю, как сквозь сито, просачивается в квартиры.