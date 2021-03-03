Овраг недалеко от Хабаровска завалили мешками с останками животных

Из мешков выглядывают шкуры и кости. Фото: Алексей Пятыров

Мешки со шкурами и костями домашних животных обнаружили местные жители на дороге к дачным участкам в Хабаровском районе. Стихийная свалка образовалась несколько месяцев назад. Останками животных регулярно пируют вороны.

Останки животных уже растащили вороны. Фото: Алексей Пятыров

- Свалка находится вдоль дороги на садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2». Она возникла стихийно еще осенью 2020 года. Сперва там появились мешки со строительным и бытовым мусором. Потом там начали скапливаться мешки с останками животных. Из упаковок отчетливо виднеются шкуры животных, по всей видимости, это останки домашнего скота - коров, овец и других. В старых мешках, оставленных еще осенью, были и кости, правда, их быстро растащили стаи ворон, а потом все завалило снегом. Теперь в этом месте регулярно появляются новые мешки. Когда было тепло, стоял неприятный запах. Я написал заявление с просьбой оперативно ликвидировать эту свалку, - рассказал хабаровчанин Алексей Пятыров.

Часть мешков выбросили еще осенью. Фото: Алексей Пятыров.

На обращение Алексея уже отреагировали местные власти, на свалку приехали представители администрации, составили акт и пообещали принять меры.

Напомним, что стихийные мусорные полигоны периодически появляются и в черте Хабаровска. Не так давно в частном секторе по улице Хинганской образовалась целая мусорная крепость, которую обнаружили городские экологи и общественники.